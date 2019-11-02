محمد بن راشد ومحمد بن زايد يعلنان عن تصميم هوية إعلامية مرئية للإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن إطلاق مشروع وطني لابتكار وتصميم شعار يعكس الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، ويجسد مقومات شعبها التاريخية والثقافية والإنسانية والاقتصادية ويترجم منظومتها القيمية وينقل قصتها الملهمة للعالم ويشارك تجربتها الاستثنائية كدولة لا سقف لطموحاتها وأحلامها وتطلعاتها مع كل شعوب الأرض.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "سنوجه الدعوة لـ 49 مبدعاً إماراتياً من فنانين وأدباء ومصممين من إمارات الدولة السبعة كي يشاركوا في تصميم هويتنا الإعلامية كي نروي قصة الوطن ومسيرة البناء لشعوب العالم"، مضيفاً سموه: " نسعى إلى ترسيخ صورة الوطن الجميلة في الذهنية العالمية.. وتصميم الهوية الإعلامية هو خطوة جديدة في رحلة ترسيخ التواجد الإعلامي العالمي لدولة الإمارات".

وأشار سموه: "نهدف إلى تصميم علامة وهوية مرئية لدولة الإمارات تساعد كافة قطاعاتنا على استخدامها لنقل قصتنا للعالم في كافة المجالات"، معتبراً سموه: "كلما كانت هويتنا الإعلامية قوية ومؤثرة وتعكس تجربتنا بصدق استطعنا أن نحفز الملايين كي يستلهموا تجربتنا في مسيرتهم التنموية".

وختم صاحب السمو بالقول: "الإمارات أرض الفرص والأحلام.. هذه قصتنا التي تستحق أن نرويها للعالم".

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "إن دولة الإمارات تمثل تجربة نجاح مبدعة، ورحلة انتقال حضاري ملهمة، تتجاوز حدودها الجغرافية إلى العالمية، وتمثل مصدراً للأمل وحافزاً للشعوب والحكومات على الساحة الدولية.. موضحا سموه أن "تصميم هوية إعلامية إماراتية سينقل هذه التجربة إلى العالم كله كونها نموذجاً للتقدم الإنساني تتعلم من خبراته ودروسه المجتمعات المختلفة في طريقها نحو النهوض والتنمية".



وأضاف سموه "نسعى من خلال تصميم وبناء الهوية الإعلامية للإمارات إلى تعزيز الصورة الإيجابية للدولة وشعبها وقصة نهوضها، التي تسابق العصر وتختصر الزمن، في الوعي العالمي على المستوىين الرسمي والشعبي."

وأكد سموه أن "تصميم هوية إعلامية وعلامة مميزة تمثلنا وتجسد قيمنا الحضارية سيساعد في تعزيز مبادراتنا الوطنية كافة لخير الإنسان وسعادته وتقدمه".. منوها "بأن دولة الإمارات تقع في قلب الحراك العالمي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. وتصميم هوية تسويقية لها يعمق من تأثيرها وقوتها الناعمة في العالم."

أهمية الهوية الإعلامية

تعد الهوية الإعلامية بمثابة العلامة المرئية لأي دولة وشعب بحيث تكون قادرة على تمثيل قيمها وتميزها وفرادتها بشكل شعار مرئي يمكن استخدامها من قبل كافة القطاعات وفي العديد من المناسبات لتساعدها على نقل المقومات الاقتصادية والتاريخية والجغرافية والإنسانية والثقافية للعالم والشعوب الأخرى.

وقد خاضت العديد من دول العالم تجارب ومشاريع خلاقة لابتكار هويتها الإعلامية وبناء صورتها العالمية لتسويق تجربتها وتعريف العالم بها. من ذلك سنغافورة من خلال شعار (Passion Made Possible)، وأستراليا من خلال شعار الكنغر، وكندا من خلال ورقة القيقب، وهي أكثر الرموز الوطنية المعترف بها على نطاق واسع في كندا، ونيوزيلندا من خلال شعار سعفة نبات السرخس الفضي المحلي، وبريطانيا من خلال شعار (Great Britain)...

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أن 49 فناناً ومبدعاً إماراتياً سيساهمون في تطوير الهوية الإعلامية المرئية يمثلون إمارات الدولة كافة، بواقع سبعة مبدعين من كل إمارة، من رسامين وخطاطين ونحاتين وأدباء وباحثين ومصممي غرافيك بحيث يقدمون تصوراتهم ورؤاهم في هذا الخصوص، من خلال مجموعة من التصاميم المبتكرة التي سيناقشونها، والتي يرون أنها تعكس صورة الإمارات ومقوماتها، كقصة نجاح ورحلة بناء متواصلة، تستحق الاحتفاء بها ومشاركتها مع العالم، بحيث تشكل مصدر إلهام وتحفيز للشعوب والمجتمعات.

وسيستعرض المصممون ضمن فرق عمل الرسائل والأهداف المرجوة التي تخدم هذا المشروع الوطني.

أهداف الهوية الإعلامية للإمارات

يهدف تصميم هوية إعلامية لدولة الإمارات إلى نقل قصة الإمارات الملهمة للعالم كقصة نجاح ومسيرة بناء متواصلة رغم التحديات والعقبات، وذلك من خلال شعار مرئي يمكن تناقله بين الشعوب والمؤسسات بصورة شعبية. وسوف تعكس الهوية الإعلامية والشعار المرئي قصة الإمارات وقيمها وتميزها وفرادتها وإنسانيتها لتشكل مصدر إلهام وتحفيز للشعوب، وترسيخ مكانة الإمارات وسمعتها في المجتمع الدولي كدولة فاعلة وقادرة على إحداث التغيير البناء بما يسهم في خدمة البشرية من خلال الارتقاء بواقع المجتمعات وتغيير حياة الناس للأفضل.

كما يهدف تصميم هذه الهوية الإعلامية إلى التأكيد على الهوية الوطنية الإماراتية التي تشكل امتداداً للهوية الخليجية والعربية والتي تشكل جزءاً من الهوية العالمية بما تملك من قواسم مشتركة وبما لا يتعارض مع خصوصيتها المتفردة؛ بالإضافة إلى الاحتفاء بالتجربة الإماراتية المتميزة القائمة على التعلم والنمو والتطور والارتقاء المتواصل وتقديم هذه التجربة للعالم للتعلم منها والاستفادة من معطياتها؛ وإثارة اهتمام الدول والأفراد بالتقدم المتسارع الذي حققته الإمارات كدولة حاضنة للابتكار والإمكانات اللامحدودة وصانعة للريادة ومصدرة لها.

كذلك، يهدف تصميم الهوية الإعلامية للإمارات إلى تسليط الضوء على ثقافة "اللامستحيل" التي تتبناها الإمارات كمنظومة عمل متكاملة، وسعي الإمارات إلى تحقيق أقصى درجات الرفاه المجتمعي وبلوغ أقصى مستويات الإنتاجية والإبداعية؛ وإبراز المقومات السياسية والاقتصادية والتاريخية والجغرافية والإنسانية والثقافية والقيمية التي تشكل أساس بناء التجربة الإماراتية وصناعة هويتها الإعلامية المتميزة كانعكاس لهويتها المتفرِّدة؛ وبناء وتعزيز الحس الوطني والشعبي في المجتمع الإماراتي من خلال خلق وعي جمعي حول ما يمثل الهوية الإماراتية الأصيلة وما يجسد روح الشخصية الإماراتية، بحيث يتحول المجتمع الإماراتي بكل أطيافه إلى سفراء للتجربة الإماراتية ويساهمون في نقل قصتها لشعوب العالم.

مقوّمات الهوية الإعلامية للإمارات

هناك العديد من المقومات والخصائص التي تسهم في صياغة وبلورة الهوية الإعلامية للإمارات، تحت مظلة الهوية الإماراتية التي تتسم بالخصوصية والأصالة، على نحو يعمل على بناء وترسيخ صورة إيجابية لدولة الإمارات في الذهنية العالمية، على المستوى الرسمي وعلى مستوى الوعي الشعبي للدول والمجتمعات. ويمكن إجمال هذه المقومات على النحو التالي.

منظومة القيم الإماراتية

تشكل منظومة القيم الإماراتية أساس بناء الهوية الإماراتية الأصيلة والركيزة التي تنطلق منها هويتها الإعلامية بما يقدم صورتها في الذهنية العالمية. وتتألف هذه المنظومة من عدة عناصر معنوية ومادية ذات تأثير كبير في صياغة صورة الإمارات في الذهنية العالمية وفي الوعي الثقافي والفكري والشعبي العربي والعالمي؛ من بينها العطاء، كقيمة إنسانية وأخلاقية جوهرية في الإمارات، فكراً وممارسةً. فمنذ قيام اتحاد دولة الإمارات وحتى اليوم، تحول العطاء إلى منظومة عمل مؤسسية للعمل الإنساني والإغاثي والتنموي، من خلال آلاف البرامج والمشاريع والمبادرات الساعية إلى رفع المعاناة عن المحتاجين والمنكوبين في كل أنحاء العالم والمساهمة بصورة فاعلة في تحسين واقع الحياة في المجتمعات.

كما تشكل ثقافة التسامح والانفتاح مقوماً رئيسياً في منظومة القيم الإماراتية التي تصوغ هويتها، حيث تعد الإمارات رمزاً للإخاء والتعايش والانفتاح على مختلف الثقافات بعيداً عن أي شكل من أشكال التعصب، وهو ما يتجسد في نسجيها المجتمعي الذي يضم أناساً يمثلون كل شعوب الأرض، تنصهر لغاتهم وثقافاتهم ومعتقداتهم ضمن بوتقة الإمارات الجامعة.

ومن عناصر المنظومة القيمية للإمارات المصداقية التي تتمتع بها الدولة من خلال الالتزام بكافة تعهداتها ومواثيقها مع المجتمع الدولي والإيفاء بوعودها على نحو أرسى سمعتها الإيجابية في العالم وأعطاها ثقلاً نوعياً.

كذلك، يدخل في صلب المنظومة القيمية الإماراتية، كجزء من هويتها، القيم المؤسسية التي أرساها الآباء والأجداد؛ بحيث تحرص القيادة الإماراتية والشعب الإماراتي على التمسك بقيم الاتحاد لجهة البساطة والتواضع والتعاضد والتلاحم وقيم الولاء للوطن والبذل والتضحية وتوحيد الأهداف والتطلعات من أجل إعلاء راية الإمارات وصون كرامتها وحفظ سيادتها والدفاع عنها.

ملتقى العالم

منذ نشأتها وحتى اليوم، رسخت الإمارات موقعها كملتقى العالم ونقطة التقاء الشعوب، من كل أنحاء المعمورة، حيث تشكل مكاناً للعيش والعمل للناس من أكثر من 190 جنسية، ضمن بيئة آمنة ومستقرة، يساهم ملايين الناس فيها في تشكيل نسيجها المجتمعي متعدد الأطياف اللونية والثقافية والعرقية والدينية، مساهمين في إثراء هويتها المحلية تحت الهوية العالمية الكوزموبوليتانية.

أرض الفرص

بفضل مسيرتها التنموية المتسارعة التي وضعتها في مصاف دول العالم الأسرع تطوراً، استطاعت الإمارات أن تكرس صورتها عربياً وعالمياً كأرض الفرص والأحلام، وحاضنة للمواهب والإبداعات والخبرات وأصحاب الأفكار الخلاقة والمشاريع الريادية والطموحين الذين يتطلعون إلى بناء مستقبلهم وصنع إنجازاتهم، واجدين في الإمارات بيئة تنافسية محفزة على الابتكار والإنتاج وترجمة أحلامهم، لتصبح قصص نجاحهم جزءاً من قصة نجاح الإمارات الملهمة التي تستحق الاحتفاء بها ومشاركتها مع العالم.

مركز تجاري عالمي

تحتل دولة الإمارات مكانة حيوية كأكبر مركز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع المال والأعمال، الأمر الذي عزز موقعها الاقتصادي كنقطة جذب رئيسية للاستثمار الأجنبي، مع استقطابها نخبة من أكبر الشركات العالمية، كما أضحت الإمارات مركزاً لاحتضان رواد الأعمال المبتكرين من الشباب والشركات الناشئة التي تحولت إلى قصة نجاح عالمية.

وتم تعزيز موقع الإمارات كبيئة أعمال مستقرة وآمنة وكمركز تجاري عالمي جاذب ذي آفاق مستقبلية لامحدودة، من خلال منظومة قانونية وتشريعية تتسم بالكفاءة والفاعلية بالإضافة إلى توفير العديد من التسهيلات التي عزّزت تنافسية الإمارات اقتصادياً في المنطقة وفي السوق العالمية.

رؤية استشرافية

في كل السياسات والخطط الاستراتيجية التي تعتمدها دولة الإمارات وتتبناها تنطلق من منظور مستقبلي، بحيث تحول التخطيط للمستقبل والإعداد له إلى منظومة عمل تتوحد تحتها كافة البرامج والمشاريع على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وعلى مستوى القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ضمن رؤية استشرافية شاملة تقوم على بناء دولة المستقبل لأجيال الغد، بحيث تكون الإمارات من اللاعبين الرئيسيين في صناعة المستقبل في المنطقة والعالم.

في إطار هذه الرؤية الطموحة، تحرص الإمارات على الانفتاح على أحدث الأفكار المستقبلية في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ومواكبة كل ما يستجد في شتى المجالات الحيوية، تنموياً وخدمياً، بما يخدم مسيرة التنمية ويعزز الرفاه المجتمعي، إلى جانب الحرص على استحداث أدوية عصرية وابتكار حلول خلاقة وتسريع الإنجاز، وغرس ثقافة الاستشراف المستقبلي في كافة مؤسسات الدولة وفي العقلية الفردية والجمعية، علاوة على التنبؤ بالتغيرات والتحولات المستقبلية والاستعداد لها واحتوائها وتسخيرها لما فيه صالح مسيرتها التنموية المستدامة، ولما يخدم شعبها وشعوب المنطقة.

ثقافة الابتكار

يشكل الابتكار نهجاً فكرياً وثقافة عمل وأسلوب حياة في كافة القطاعات الحيوية في دولة الإمارات. كما يعد الابتكار أساس صناعة القرار ورسم الخطط والاستراتيجيات في الدولة ضمن مختلف الكوادر القيادية والإدارية، مع السعي إلى تطوير أدوات ومعايير أداء ترفع السقف عالياً، الأمر الذي يشجع كافة المعنيين في دائرة صنع القرار على تطوير أدواتهم وتوسيع آفاقهم والتفكير خارج الصندوق وخارج المألوف كي يكونوا سباقين في مجالاتهم، بحيث يضعون معايير يتبعها الآخرون.

ثقافة اللامستحيل

تشكل قصة الإمارات التنموية والتطورية في كل المجالات تجسيداً حياً لثقافة اللامستحيل التي أرستها القيادة الإماراتية، على مدى أجيال متلاحقة، منذ التأسيس وحتى اليوم، من خلال رفع السقف عالياً والإيمان بأن لا شيء يقف أمام طموحات وتطلعات دولة الإمارات، قيادة وشعباً، وعدم الاستسلام لليأس أو التراجع أمام التحديات والصعوبات. فالمستحيل كلمة غير موجودة في قاموس الإنجاز الإماراتي، وهو ما يجعل قصة الإمارات مصدر إلهام لكل الدول والشعوب التي تبدأ من لا شيء، لتصبح مركز العالم إنسانيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعياً، من خلال العمل الدؤوب والقيادة الحكيمة والإدارة الواعية والإرادة الثابتة والحوكمة الرشيدة.

منارة أمل

تمثل دولة الإمارات منارة أمل لشعوب العالم العربي وصانعةً للتغيير الإيجابي في المنطقة وقائدة للحراك الإنساني والتنموي، من خلال الاستثمار في الشباب وتوجيه طاقاتهم ودعمهم في مشاريعهم التي يسعون من خلالها إلى بناء مجتمعاتهم وقهر اليأس وخلق واقع أفضل. كما تتبنى الإمارات العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التنموية والإغاثية والإنسانية والمجتمعية لمساعدة الفئات الهشة في المجتمعات ونجدة المنكوبين ورفع المعاناة عن الناس أينما كانوا، والمساهمة في الارتقاء بواقع المجتمعات في قطاعات التعليم والصحة والتمكين المستقبلي.

السعادة.. برامج عمل

تعد الإمارات الدولة الوحيدة في المنطقة التي جعلت السعادة منظومة عمل متكاملة، تتألف من خطط وسياسات وبرامج عمل تترجم واقعاً على الأرض، لها مستهدفات ومؤشرات قياس بحيث يمكن تقييم هذه الخطط والبرامج دورياً وتحديثها وتعزيزها. وعليه، فإن جزءاً من هوية الإمارات الإعلامية بما يرسخ صورتها الإيجابية في العالم تقوم على رؤية تؤمن بها القيادة وهي أن السعادة حق أساسي من حقوق الشعب، بحيث يتم توجيه كافة السياسات التنموية والخدمية على نحو يكفل هذا الحق.

مقومات جغرافية وإرث ثقافي وتاريخي

استطاعت الإمارات أن تحول مقوماتها الجغرافية، في مقدمتها الصحراء والبحر، إلى نقاط جذب سياحية. وتعد الإمارات أول دولة خليجية وعربية تطور رؤية سياحية جريئة تجعل البلد مقصداً سياحياً على مدار العالم، بالإضافة إلى الاستثمار في عناصر جغرافية وبيئة غير مألوفة أو "طاردة" في الأحوال التقليدية، لتتحول إلى مورد حيوي يضخ حياة في شرايين الدولة، مسهما في رفد وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي.

كما تتمتع الإمارات بهوية تاريخية وثقافية مميزة تسهم في صياغة هويتها المتفردة، في إطار الإرث الثقافي الخليجي، الذي يشكل امتداداً للعمق العربي ثقافياً وتاريخياً. وتتألف الثقافة الإماراتية من عناصر غنية تشمل الآثار والآداب والعمارة والفنون الأدائية إلى جانب الأزياء والطعام والفلكلور الشعبي.

كل هذه المقومات تجتمع وتتداخل وتتقاطع لتعزيز وبناء الهوية الإماراتية الأصيلة ويقدم صورتها الإعلامية للعالم بطريقة تعزز مكانة الإمارات في المجتمع الدولي ووسط الشعوب كدولة مبادرة، سابقة لعصرها، مؤثرة، فاعلة، وقادرة على أن تقوم بدور حيوي في صناعة مستقبل أفضل لمستقبل البشرية.