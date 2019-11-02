تدشين مشروع الهوية الإعلامية المرئية للإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تدشين مشروع الهوية الإعلامية المرئية للامارات وهدفه نقل قصة الامارات للعالم .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر تويتر: "الاخوة والأخوات .. نطلق اليوم مشروعاً وطنياً جديداً ... هدفه نقل قصة الامارات للعالم .. مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الامارات .. هوية إعلامية جديدة .. تعبر عن تفردنا وتميزنا وقيمنا وقصة دولتنا ... ونعبر فيها نحو مستقبل متجدد ".

وأضاف سنشكل فريقا من49 مبدعا إماراتياً ... 7 مبدعين من كل إمارة .. ليساعدونا في تصميم الهوية الجديدة لدولة الامارات نروي من خلالها قصتنا للعالم ... وهدفنا اطلاقها قبل نهاية العام ... لتبدأ عشريتنا التنموية في 2020 بشكل جديد وهوية متجددة .

#محمد_بن_راشد: الاخوة والأخوات .. نطلق اليوم مشروعاً وطنياً جديداً ... هدفه نقل قصة الامارات للعالم .. مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الامارات .. هوية إعلامية جديدة .. تعبر عن تفردنا وتميزنا وقيمنا وقصة دولتنا ... ونعبر فيها نحو مستقبل متجدد ...#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Q0qX8ydfMG — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 2, 2019

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر تويتر: "أطلقنا اليوم مبادرة لإعداد هوية إعلامية لدولتنا..سيجتمع 7 مبدعين من كل إمارة لتصميم هوية تنقل قصة نجاح الإمارات لـ العالم".

#محمد_بن_زايد: أطلقنا اليوم مبادرة لإعداد هوية إعلامية لدولتنا..سيجتمع 7 مبدعين من كل إمارة لتصميم هوية تنقل قصة نجاح الإمارات للعالم ..نحن في قلب الحراك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العالمي ..ولابد أن نمتلك أدوات إضافية وجديدة تعزز تفاعلنا مع شعوب العالم وتعكس قيمنا pic.twitter.com/76vHfRluQZ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 2, 2019