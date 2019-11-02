أحمد المعلا يحضر أفراح الزيودي وآل علي واليماحي

المصدر: دبا الفجيرة - وام

حضر الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد سعيد الزيودي بمناسبة زفاف نجليه «خميس» إلى كريمة عبدالله خميس آل علي، و«سلطان» إلى كريمة سعيد علي اليماحي.

حضور

كما حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة قصر المودة بدبا الفجيرة عصر أمس - معالي حميد بن محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وجمع من الحضور.

وقدم الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا والحضور التهاني والتبريكات للعريسين، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

تخللت الحفل مجموعة من عروض فرقة الحربية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.