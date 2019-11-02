عبدالله المري: شرطة دبي حريصة على توفير بيئة عمل مشجعة للإبداع

المصدر: دبي-البيان

التقى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بمجلس الابتكار في شرطة دبي، بحضور المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار، وأعضاء المجلس، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، خلال اللقاء حرص شرطة دبي على توفير بيئة عمل جاذبة ومشجعة للإبداع والابتكار تسهم في اكتشاف أصحاب المواهب والمتميزين والمبدعين والمخترعين، وتدفع بهم إلى إجراء البحوث والدراسات.

واستعرض المقدم إبراهيم بن سباع خطة المجلس التي تضمنت عدد البرامج التي سيتم إطلاقها في العام 2020، ومن ضمنها دبلوم الابتكار الشرطي، وبرنامج الابتكار المفتوح، وبرنامج إدارة المواهب، وستتوافق هذه البرامج مع استراتيجية الابتكار في الدولة، بالإضافة إلى استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي.

أعمال منجزة

كما واستعرض المقدم ابن سباع أهم الأعمال التي قام بإنجازها المجلس في العام الجاري، ومن ضمنها إطلاق مختبر الابتكار المركزي للقيادة العامة لشرطة دبي، الذي يهدف إلى خلق بيئة محفزة للابتكار والمبتكرين من داخل وخارج القوة من خلال التجهيزات والتسهيلات المتوفرة في أقسامه المتعددة .

والتي تشمل البرمجة والأعمال الالكتروميكانيكية وورش التطوير والتصنيع عبر الطابعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى المكتبة الالكترونية وقاعات الاجتماعات المجهزة بأحدث تقنيات التواصل، وإطلاق استراتيجية الابتكار والمعرفة الخاصة بشرطة دبي التي تهدف إلى رسم ملامح الابتكار في شرطة دبي، وإطلاق نظام تفريغ المبتكرين.

وهو نظام يتيح للمبتكرين الحصول على الوقت الكافي للتفرغ لإنجاز مشاريعهم سواء بشكل كلي أو جزئي، مشيراً إلى أن هذه البرامج تهدف إلى تشجيع الموظفين على الإبداع والابتكار، في إطار استراتيجيةٍ راميةٍ لتطوير البيئات الحاضنة للابتكار وتعزيز الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير برامج وورش عمل وجلسات حوارية ولقاءات للموظفين مع خبراء ومخترعين عالميين.