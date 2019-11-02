شرطة دبي تعزز ثقافة استشراف المستقبل لفئة القادة والضباط

المصدر: دبي ـ البيان

نظم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، ورشة عمل «ثقافة استشراف المستقبل» في فندق رافلز دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات.

واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ونوابهم.

وقال العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، إن الدورة تأتي في إطار تعزيز ثقافة استشراف المستقبل لفئة القادة، وتسليط الضوء على أهمية الربط بين عملية الاستشراف وعملية اتخاذ القرار بما يسهم في تطوير التخطيط الاستراتيجي، إلى جانب نشر المفاهيم والأدوات الحديثة والجديدة، والتجارب والممارسات العالمية.

وطرحها للنقاش ضمن مجموعات تم توزيعها وفقاً لمستوى عملية اتخاذ القرار.

وأضاف: «تتضمن الورشة التعريف بالمفاهيم الأساسية لاستشراف المستقبل، وكيفية استخدام استشراف المستقبل لتطوير التخطيط الاستراتيجي وعملية اتخاذ القرار، واستشراف مستقبل الجرائم والتكنولوجيا، وتطوير النتائج الاستراتيجية والمستقبلية لمشروع SPS، واستخراج نماذج أولية لأداة جديدة في استكشاف محركات التغيير في العمل».