«إصلاحية» شرطة أبوظبي تطلق «نافذتي»

المصدر: أبوظبي ـ وام

أطلقت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي ضمن المسرعات المؤسسية منصة زيارة النزلاء عن بعد «نافذتي» .

وتهدف إلى زيادة رضا وثقة المجتمع عبر ربط وتوفير شاشات اتصال مرئية بين المديرية ومراكز الشرطة على مستوى إمارة أبوظبي. حضر إطلاق مبادرة «نافذتي» العقيد جمعة الكعبي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي.

وأوضح العقيد فيصل عيسى الحمادي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية (الوثبة) خلال إطلاقه المنصة بمركز شرطة خليفة أن المبادرة تأتي للتواصل الذكي عن بعد، حيث تجمع النزلاء بأسرهم من خلال زيارات مرئية عبر مراكز الشرطة. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير أحدث تكنولوجيا الاتصال لتعزيز المنظومة الأمنية.

مشيراً إلى اختيار مركز شرطة خليفة لإطلاقها نظراً لموقعه الاستراتيجي قرب الأحياء السكنية خارج إمارة أبوظبي، مما يسهل على الزوار خاصة من كبار السن وأصحاب الهمم زيارة الأبناء من النزلاء ويخفف عنهم مشقة الوصول إلى مقر المؤسسات العقابية والإصلاحية، موضحاً أنه سيتم في مراحل مستقبلية ربط مراكز شرطة أبوظبي بمبادرة «نافذتي» حتى يتسنى للأهالي الاستفادة من مزاياها وذلك بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم 024148896.