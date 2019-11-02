خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس المؤقت للجزائر باليوم الوطني لبلاده

المصدر: أبوظبي ـ وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى عبد القادر بن صالح.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى نور الدين بدوي الوزير الأول المؤقت للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.