«كهرباء دبي» تفوز بـ«تحدي الابتكار» الأوروبي

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة التحدي في الابتكار من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، والتي أطلقت في دورتها الأولى هذا العام، لتكون الهيئة أول المشاركين من منطقة الشرق الأوسط وأول الفائزين فيها على الإطلاق محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك بعد تفوقها على أكثر من 40 مؤسسة من دول مختلفة حول العالم.

وشاركت الهيئة في الجائزة بنموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP) المبني على مفهوم الشراكة الاستراتيجية المنتجة مع القطاع الخاص، والذي رسخ المستوى الريادي للهيئة في تقديم منظومة الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص كمثال يحتذى به عالمياً.

ومنذ عام 2014 باتت الهيئة رائدة في إدارة المشاريع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، الذي يتميز بالعديد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية مقارنة مع نموذج الهندسة والمشتريات والبناء، مما ساهم في تحقيق الهيئة لنتائج عالمية المستوى، حيث وضعت معياراً عالمياً جديداً من خلال تحقيق أرقام قياسية عالمية في أسعار الطاقة الشمسية لمشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

حالة

وقررت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، ممثلةً في لجنة التحكيم، نشر وثيقة المشاركة التي تقدمت بها الهيئة كدراسة حالة تنشر عالمياً تعميماً للفائدة من منهجياتها العلمية والعملية المبتكرة والنتائج المبهرة التي حققتها من خلال المشاريع التي تمت باستخدامها تعزيزاً للكفاءة والفعالية.

ابتكار

وتعقيباً على حصول الهيئة على هذه الجائزة العالمية المرموقة، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يشكل الابتكار كمفهوم وممارسة حجر الزاوية في الاستراتيجية المؤسسية للهيئة ويتم ترجمته باستمرار في كافة قطاعاتها بما يضمن رفع الكفاءة والفعالية ومن ثم تحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية.

وهذه هي المرة الثانية التي تفوز بها الهيئة بجوائز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، حيث حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2017 الجائزة العالمية للتميز، كأول مؤسسة خارج أوروبا تحصل على هذه الجائزة المرموقة، وأول مؤسسة في تاريخ الجائزة حصلت عليها من المرة الأولى للترشح.

وحققت الهيئة نتيجة متفوقة في نطاق (750-800) نقطة، ليتم تصنيفها في مؤشر التميز العالمي ضمن الفئة البلاتينية التي تضم كبرى الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التميز».