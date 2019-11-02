«صحـة دبـي» تنهي استعداداتها لـ «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»

المصدر: دبي ـ وام

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دبي أصبح ساحة العرض المفضلة والخيار الأول لكبرى المؤسسات والشركات المنتجة للتقنيات والحلول الذكية الخاصة بأصحاب الهمم التي تدرك أن منفذها إلى أسواق المنطقة يبدأ من دبي صاحبة المكانة الدولية والموقع الجغرافي المميز والسوق المفتوح على العالم.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة هيئة الصحة بدبي في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2019 الذي تستضيفه دبي في الفترة ما بين 5 إلى 7 نوفمبر الجاري وهو الأول والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، حيث أنهت الهيئة مؤخراً استعداداتها للمشاركة في المعرض.

ومن المقرر أن يستعرض القطامي في تقديم خاص وضمن أجندة وبرنامج المعرض المشهد العالمي لأصحاب الهمم وما يتصل به من جهود وتحديات إلى جانب المشهد على المستوى المحلي.

وقال القطامي إن النجاحات المتواصلة التي حققها المعرض في الدورتين السابقتين تعكس الاهتمام البالغ الذي يوليه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات راعي المعرض بأصحاب الهمم، وحرص سموه على توفير كل ما يمكنهم من أداء دورهم التنموي البارز في مختلف مجالات وميادين العمل. يذكر أن هيئة الصحة بدبي قطعت شوطاً كبيراً على طريق أعمال التطوير الشامل المتصل باستراتيجية دبي لأصحاب الهمم وبالتحديد المحور الرئيس الخاص بـ«الصحة الدامجة».

والذي تستهدف الهيئة من ورائه توفير الرعاية الصحية الوقائية الشاملة وعالية الجودة لأصحاب الهمم وتوفير جميع الأدوات والتجهيزات الحديثة المرتبطة بالفحص والتدخل المبكر لتقييم ودراسة الاحتياجات الصحية لهذه الفئة المهمة من المجتمع، فضلاً عن تمكين أصحاب الهمم من خدمات رعاية صحية وتأهيل متخصصة.