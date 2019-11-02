«طرق دبي» والمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء يعززان الشراكة

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، وذلك بهدف تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين في هذا المجال، الذي توليه الهيئة اهتماماً بالغاً.

وقّع المذكرة عن الهيئة، عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات ووقعها عن المجلس، ماهيش رامانوجام الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء. حضر توقيع الاتفاقية ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وعبد الرضا أبو الحسن مدير إدارة تنفيذي تخطيط وتطوير مشاريع القطارات.

ومحمد الأميري مدير إدارة الصيانة في مؤسسة القطارات، ومحمد المظرّب، مدير إدارة تشغيل القطارات، وندى جاسم، مدير إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وعدد من موظفي الجانبين. وقال عبد المحسن يونس: إن الهيئة تسعى من خلال توقيع هذه المذكرة إلى تحقيق عدد من الأهداف هي:

تكريس الجهد المشترك لتجسيد رؤية حكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً ريادياً بالمنطقة في مجالات التمويل والأعمال والسياحة من خلال تفعيل رؤية الطرفين بما يكفل تحقيق رضا متعامليها.

وأثنى رامانوجام، على جهود الهيئة وسعيها الدؤوب لتطبيق أفضل الممارسات وفق أرقى المعايير العالمية في مجال الأبنية الخضراء.