«حصن الاتحاد 6»..عمليات نوعية تبرز جاهزية قواتنا المسلحة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن القوات المسلحة الإماراتية هي درع الوطن وسيفه.

والرادع ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بمقدراته ومكتسباته، أو السعي لنشر الفوضى والأفكار الهدامة في دول المنطقة وإلحاق الضرر بشعوبها، مشدداً على أن رجال القوات المسلحة وجنودها البواسل هم رمز العزة والكرامة، وأن تضحيات شهدائها الأبرار ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن.

وأشاد سموه، بالإمكانيات والقدرات المتطورة لقواتنا المسلحة والتي توليها القيادة الرشيدة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أولوية قصوى ما جعل منها سداً منيعاً يقف حائلاً في مواجهة التحديات كافة لحماية الوطن والذود عن مكتسباته والحفاظ على أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، العرض العسكري «حصن الاتحاد 6»، الذي نفذته القوات المسلحة الإماراتية بمختلف وحداتها بمنطقة «الجزيرة الحمرا» أمام المواطنين والمقيمين للتعريف بإمكاناتها وقدراتها القتالية المتطورة على مختلف المستويات.

وعبر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عن فخره بالأداء المتميز للوحدات المشاركة في العرض والتنسيق المتكامل مع الأجهزة الأمنية المختلفة ومستوى التدريب العسكري المتقدم الذي وصل إليه أفراد القوات المسلحة في تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليهم بكل دقة واحترافية عالية، بما يعكس التدريب والتأهيل المستمر لكل منتسبي وحدات القوات المسلحة على استخدام مختلف وأحدث المعدات وكيفية التعامل معها.

وأكد سموه أن تضحيات شهداء الوطن من القوات المسلحة ومختلف فروع الأجهزة الأمنية في الدولة تمثل شاهداً على إخلاص أبناء الإمارات وتفانيهم في خدمة وطنهم بكل غالٍ ونفيس، مشدداً على أن تضحياتهم ستظل محفورة بحروف من نور في تاريخ الإمارات ووسام فخر واعتزاز على صدر كل أبناء الإمارات.

سيناريوهات

وسجلت منطقة الجزيرة الحمراء، أمس، إقبالاً من 40 ألف زائر من المواطنين والمقيمين، لمشاهدة العرض العسكري «حصن الاتحاد 6» الذي نفذته وحدات وتشكيلات قواتنا المسلحة، حيث قدم نخبة من جنود الإمارات البواسل مجموعة من العمليات النوعية في صورة واقعية لما يحدث خلال حالات الحرب ومواجهتها بكل شجاعة .

وذلك لإيصال رسالة مفادها أن القوات المسلحة ستظل الحصن الحصين والدرع المتينة ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن وبإنجازات ومقدرات هذا الوطن العزيز.

وانطلقت فعاليات اليوم العائلي في الساعة العاشرة و30 دقيقة صباحاً داخل القرية الترفيهية التي استقطبت أكثر من 3 آلاف زائر للاستمتاع بالعرض العسكري عبر الشاشات الناقلة للحدث الأبرز، حيث حرصت اللجنة المنظمة لفعاليات «حصن الاتحاد 6» على إضافة حضورها عبر تحويل المناسبة إلى يوم عائلي اجتمع خلاله المواطنون والمقيمون على حب دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

حيث استمتع العائلات وأطفالهم بالمنطقة المخصصة لألعاب الأطفال وممارسة بالألعاب وركوب الخيول والدراجات الرباعية، وعروض الفرقة الموسيقية، وركن المطاعم العربية والغربية المتنوعة، وحبل التزلج مجاناً، والمتحف العسكري.

وشكلت منصة المشاهدة، التي استقطبت 15 ألف مشاهد، كرنفالاً عائلياً خلال متابعة وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بأداء دورها البطولي بكل شجاعة وحرفية، كما امتلأت الوجهة البحرية لجزيرة المرجان بالحضور العائلي، والتي امتدت إلى الطريق المؤدي إلى إمارة أم القيوين.