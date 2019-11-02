اليوم انطلاق مسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

تنطلق صباح اليوم وبمشاركة دولية منافسات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في نسختها الرابعة، وذلك في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

وأشار المستشار إبراهيم بوملحة رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إلى أن لجان الجائزة أكملت استعداداتها لانطلاق هذا الحدث القرآني الذي تتنافس فيه حافظات القرآن الكريم من 86 دولة وجالية إسلامية في العالم، وخصصت لها جوائز مالية قيمة، حيث تحصل الفائزة الأولى على 250 ألف درهم وتحصل الفائزة بالمركز الثاني على 200 ألف درهم.

وتحصل الفائزة بالمركز الثالث على 150,000 درهم، والمركز الرابع 65,000 درهم، والمركز الخامس 60,000 درهم، والمركز السادس 55,000 درهم، والمركز السابع 50,000 درهم، والمركز الثامن 45,000 درهم، والمركز التاسع 40,000 درهم، والمركز العاشر 35,000 درهم، وما دون المركز العاشر الحاصلات على نسبة 80% فما فوق سيحصلن على جائزة قدرها 30,000 درهم لكل منهن.

وذكر بوملحة أن المسابقة ستقام على فترتين صباحية تبدأ من العاشرة صباحاً ومسائية تبدأ من الساعة 6.30 مساء، وستقوم قناة نور دبي الفضائية بنقل فعاليات المسابقة بالإضافة إلى قناة الجائزة على اليوتيوب، وستنتج وحدة الإعلام بالجائزة رسالة يومية ستوزع على القنوات المحلية وبعض القنوات المتعاونة الأخرى.