«أبوظبي للتقاعد» يحتفل بيوم العَلم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ينظم صندوق أبوظبي للتقاعد غداً احتفالية بمناسبة يوم العلم يشارك فيها قيادات الصندوق ومديرو الإدارات وموظفو الصندوق. وقال خلف عبد الله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد:

«إن الاحتفال السنوي بيوم العلم فرصة لكل مواطن من أبناء الدولة وكلّ مقيم على أرضها للتعبير عما تكنّه نفوسهم من حبّ لهذه الأرض الطيبة التي تضرب يومياً مثالاً يحتذى به في التسامح وتقبل الآخر، وأيضاً فرصة لتقديم الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة لما يبذلونه من جهود لرفعة شأن الوطن وعلى كل ما قدموه من عطاء وإنجازات يشار إليها بالبنان على مختلف الأصعدة».

وأضاف: «يحتفل الجميع بهذا اليوم الغالي على قلوبنا إذ نرى فيه العَلم خفاقاً في سماء إماراتنا العزيزة ليبقى عنواناً للولاء والانتماء للوطن، ورمزاً للهوية الوطنية، وفي هذا اليوم نجدد العهد لقيادتنا بالاستمرار على درب المحبة والتسامح».