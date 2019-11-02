الدولة تحصد جائزة أفضل جناح في ملتقى التمور بالمغرب

المصدر: أبوظبي - وام

فاز جناح دولة الإمارات المشارك في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 2019 بالمركز الأول كأفضل وأفخم جناح بين خمس عشرة دولة مشاركة.

وأهدى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، هذا الفوز إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقديراً لدعم سموه لزراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والدولي.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي: حققت دولة الإمارات فوزاً جديداً يضاف إلى سجلها الذهبي في مجال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي.

وذلك إثر فوزها بالمركز الأول كأفضل وأفخم جناح بين خمس عشرة دولة مشاركة بالملتقى الذي نظمته جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب خلال الفترة 24-27 أكتوبر المنصرم برعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وأضاف: إن هذا الفوز جاء نتيجة طبيعية للجهود الكبيرة الذي تبذلها دولة الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر على المستويين الوطني والدولي بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الداعم الأول لزراعة النخيل، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.

أفضل جناح

وأكد أمين عام الجائزة الذي يترأس وفد الإمارات المشارك في الملتقى في دورته العاشرة، أن المشاركة الإماراتية في الملتقى بإشراف الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي شكلت علامة فارقة في كل مرة بين الوفود الدولية المشاركة في الملتقى، حيث يمثل جناح دولة الإمارات في كل مرة أكبر وأفضل جناح دولي من حيث عدد ونوعية الجهات.