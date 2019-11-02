«الإمارات للأورام» تناقش خيارات علاجية لسرطان الرأس والعنق والكلى

المصدر: دبي-البيان

قال الدكتور حميد الشامسي، الاستشاري في طب الأورام ورئيس الجمعية الإماراتية للأورام: «تشهد دولة الإمارات زيادة في معدلات انتشار سرطانات الرأس والعنق والكلى، بسبب نمط الحياة المتبع والعوامل الوراثية، بالإضافة إلى حالات الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

وتحمل أنماط السرطان هذه آثاراً سلبية على حياة المرضى، وقد تتسبب بانسحابهم من محيطهم الاجتماعي كونها تقلل من قدرتهم على ممارسة الأنشطة اليومية».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته شركة أم أس دي مؤخراً في دبي، لمناقشة أحدث التطورات والمؤشرات الجديدة في علاج سرطان الرأس والعنق والكلى، وذلك بحضور نخبة من استشاريي الأورام في الدولة.

وأضاف الدكتور الشامسي: «بينت نتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر قدرة العلاجات المناعية على تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بالمقارنة مع العلاجات المعيارية السابقة. وأسهمت هذه الخطوة في التوصل إلى زيادة الابتكار في معيار الرعاية والآليات الجديدة في معالجة سرطان الرأس والعنق وسرطان الكلى. نتائج

من جانبه قال الدكتور فلاح الخطيب، استشاري الأورام»أظهرت إحدى الدراسات، التي قيّمت مجموعة العلاج المناعي ذاتها فيما يتعلق بعلاج سرطان الكلى، فوائد أفضل من حيث المعدل الإجمالي للبقاء على قيد الحياة، وفترة البقاء على قيد الحياة الخالية من تطور المرض، والمعدل الموضوعي للاستجابة، بالمقارنة مع العلاجات المعيارية السابقة.