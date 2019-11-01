شرطة الفجيرة تحصد 3 جوائز عالمية في الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة

المصدر: الفجيرة ــ عائشة الكعبي

حصدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ثلاث جوائز عالمية في الرابطة الدولية " IACP" لرؤساء الشرطة لعام 2019، في حفل أقيم في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، لتكريم الفائزين من مؤسسات الأمن والاستراتيجية والمفوضين والمحققين والمهنيين العاملين في مجال تطبيق القانون وحفظ الأمن على مستوى العالم، لتضاف الى سلسلة انجازات شرطة الفجيرة الريادية، الأمر الذي يعكس مسيرة عملها الحافلة بالتميز والكفاءة في العمل والأداء والجودة.



حصل النقيب محمد حسن البصري من شرطة الفجيرة على جائزة ستانارد بيكر للسلامة على الطرق السريعة، ونالت النقيب مريم درويش الهاشمي رئيس قسم الجودة بشرطة الفجيرة جائزة أفضل قائد مؤثر تحت سن الاربعين سنة، وتلقى المقدم سعيد عبيد الكندي جائزة القيادة في رؤية الى ما وراء لوحة الترخيص.

وأكد اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، أن هذا الفوز جاء نتيجة الدعم اللامحدود والمتواصل لوزارة الداخلية، الذي كان له الدور الأكبر في تحقيق الريادة والتميز، وحصدها خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الجوائز على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأوضح ان شرطة الفجيرة وضعت خططا استباقية تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة نحو الريادة، من خلال بيئة عمل سعيدة وايجابية لتكون مصدرا للإبداع وإنتاج المزيد من الأفكار المبتكرة، التي من شأنها رفع مستوى الأداء الشرطي.



وشكر منتسبي شرطة الفجيرة على جهودهم من اجل الوصول في اهدافهم وأدائهم الى قمة الريادة على الخريطة العالمية، لافتا إلى أنهم أمام هذا الإنجاز سيواصلون مسيرة البناء من أجل رفعة الوطن.