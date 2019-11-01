محمد بن راشد في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي: الصحراء كنز وبداية الانطلاق لتحقيق آمالنا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الصحراء كنز وبداية الانطلاق لتحقيق آمالنا وهي محطة للتأمل.

وقال سموه في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي: "نحن أبناء هذه الصحراء حيث عشنا فيها.. ونحن قبائل أتينا من الصحراء. الصحراء كنز، وبداية الانطلاق لتحقيق آمالنا ومحطة للتأمل. الصحراء في نظر البعض شاقة وخطيرة لكن بالنسبة لنا فنحن نعرفها جيداً ونرى فيها كل شيء ونحن نتعلّم منها الكثير".

وأضاف سموه " قبل 16 سنة، ألقيت محاضرة في جامعة الخليج في البحرين، وقلت فيها إن القوة تتجه إلى الشرق وكنت أعني الصين، ولهذا السبب الصين ستقود العالم الاقتصادي ومن يقود الاقتصاد يقود العالم.

وتابع " رأيت الصين سريعة في البناء والتعليم والحضارة والتكنولوجيا، وهذا ما نستفيد منه ونتعلم منه، وهناك كثير من نقاط الالتقاء بين البلدين، ولهذا السبب نأخذ الصين كمثال ونتعلم منها".

وقال سموه : أحترم فخامة الرئيس الصيني، والتقيت معه أكثر من مرة، وأرى فيه نموذجاً فذ في القيادة، ليت بعض القياديين يتعلمون منه، فبفضله الصين اليوم لديها أصدقاء كثر وهو من قاد هذا الانفتاح.

وأكد " أن طريق الحرير مهم جداً بالنسبة لنا في الإمارات. رصدنا 3 مليارات دولار للمساهمة في المشروع. فخامة الرئيس الصيني أحيا طريق الحرير الذي يصل الغرب بالشرق والعكس، نحن أول من بادرنا ووافقنا ودعمنا المشروع. ندير 77 ميناء عالمياً، وهذا المشروع مهم بالنسبة لنا.

وأوضح سموه أن " دبي كانت صغيرة، ولكن عزم أهلها كبيراً. الآن، نتطلع إلى دبي لتكون مدينة مثالية. نريدها أن تسبق العالم وتكون نموذجاً للدول الأخرى التي تريد التطور. ونحن نعمل بجد من أجل تحقيق التقدّم. بالنسبة لي.. لا يوجد مستحيل. وكلمة المستحيل اخترعها الضعفاء لأنهم لا يريدون العمل".

وكشف سموه " لدينا خطط للإمارات كلها لعدة سنوات قادمة. نحن نعمل.. وستصبح دبي و الإمارات نموذجاً يحتذى في العالم وخاصة في الشرق الأوسط في التعليم والصحة والتكنولوجيا وجميع المجالات".

وأوضح سموه أن دبي وجهة سياحية رائدة في المنطقة. واليوم، أكثر الشركات الصينية في المنطقة لديها مقرات في الإمارات. وأكثر المقيمين الصينيين في المنطقة في الإمارات. الصينيون يجدون التأشيرة اليوم بانتظارهم في المطار، وهذا جزء من التسهيلات التي نقوم بها. نرحب بالجميع في دبي والإمارات.

وأشار سموه إلى أن" إكسبو 2010 الذي نظمته الصين كان ممتازاً.. وقد تعلمنا منه وسنضيف عليه. بعد أن تعلمنا من إكسبو 2010 في شنغهاي، وعدنا العالم بأن يكون إكسبو 2020 هو الأفضل في العالم، وهناك الكثير من المفاجآت. وأدعوكم وأدعو كل الشعب الصيني لزيارة إكسبو 2020".