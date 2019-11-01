طقس غائم وانخفاض الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى صحو بوجه عام، مع إنخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

واوضح المركز الوطني للأرصاد في نشرته اليومية أن حركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 كم/ ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً..ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا و سيحدث المد الأول عند الساعة 15:46 والمد الثاني عند الساعة 06:07 و الجزر الأول عند الساعة 09:25 والجزر الثاني عند الساعة 23:05.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16: 12 والمد الثاني عند الساعة 02:02 والجزر الاول عند الساعة 19:04 والجزر الثاني عند الساعة 20:08.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 31 24 80 30

دبي 32 24 75 35

الشارقة 32 22 80 35

عجمان 33 23 75 30

أم القيوين 33 22 70 25

رأس الخيمة 32 24 75 30

الفجيرة 23 27 80 50

العين 33 25 70 30

ليوا 33 24 80 20

الرويس 34 25 75 35

السلع 34 24 70 20

دلما 34 28 75 35

طنب الكبرى 34 29 80 40

طنب الصغرى 34 28 80 40

أبو موسى 34 29 80 40

