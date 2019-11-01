الإمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 2019

المصدر: أبوظبي-البيان

أهدى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح ورئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي فوز جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز الأول بالملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملكة المغربية 2019 إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديراً لدعم سموه زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والدولي.

وأكد ذلك الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، حيث حققت دولة الإمارات فوزاً جديداً يضاف إلى سجلها الذهبي في مجال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي، وذلك إثر فوزها بالمركز الأول كأفضل وأفخم جناح بين خمس عشرة دولة مشاركة بالملتقى الذي نظمته جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب على مساحة إجمالية تناهز 40،000 متر مربع، وتحت مظلة الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان خلال الفترة 24-27 أكتوبر 2019 ويحظى برعاية سامية من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وأضاف أمين عام الجائزة إن هذا الفوز لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة طبيعية للجهود الكبيرة الذي تبذلها دولة الامارات بفضل قيادتها الرشيدة في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى الوطني والدولي، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة الداعم الأول لزراعة النخيل، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وأضاف أمين عام الجائزة الذي يترأس وفد الإمارات المشارك في الملتقى في دورته العاشرة 24 – 27 أكتوبر 2019 بتكليف من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة، لقد شكلت المشاركة الإماراتية في الملتقى بإشراف الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي علامة فارقة في كل مرة بين الوفود الدولية المشاركة في الملتقى، حيث يمثل جناح دولة الإمارات في كل مرة أكبر وأفضل جناح دولي من حيث عدد الجهات التي تنضوي تحته ونوعيه تلك الجهات بما تمثله من أهمية في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالعالم العربي. حيث يتألف وفد الإمارات المشارك في الملتقى العاشر للتمور بأرفود لهذا العام 2019 من عشرة جهات تمثل القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني العاملين في زراعة النخيل وإنتاج التمور، وهي شركة الفوعة للتمور وشركة الظاهرة الزراعية والمركز الدولي للزراعة الملحية ومصنع ليوا للتمور وشركة زاد للصناعات الغذائية وجمعية أصدقاء النخلة بالإمارات والمهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية، والمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية، والمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية، بالإضافة إلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.