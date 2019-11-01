رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس المؤقت للجزائر باليوم الوطني

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " برقية تهنئة إلى فخامة عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة عبد القادر بن صالح.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نور الدين بدوي الوزير الأول المؤقت للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .