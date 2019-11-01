البنوك اللبنانية تفتح أبوابها بعد أسبوعين من الإغلاق

المصدر: البيان الإلكتروني

فتحت البنوك في لبنان أبوابها أمام المتعاملين، الجمعة، بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات التي اجتاحت مختلف مدن البلاد للمطالبة برحيل الحكومة و"إسقاط" الرموز السياسية الحالية.

واصطف في العاصمة اللبنانية بيروت العشرات أمام المصارف من أجل إتمام معاملاتهم بعد أسبوعين من الإغلاق المتواصل.

وذكرت أنه سيتم تمديد العمل في المصارف اللبنانية يومي الجمعة والسبت لإنجاز المعاملات المتراكمة، على أن تبدأ البنوك عملها عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي بحسب سكاي نيوز.

وأغلق المحتجون جسر الرينغ في بيروت، وقامت قوات مكافحة الشغب بمحاولة فتح الطريق بالاتجاهين بالقوة، في حين قام محتجون بقطع طرقات عدة في البقاع شرقي لبنان.