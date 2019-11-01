سحب حبوب «جلمنتين 2 أكس»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب جميع التشغيلات من حبوب «جلمنتين 2 إكس» الذي يستخدم لعلاج عدوى الجهاز التنفسي العلوي وذلك بناء على نتائج التحليل المخبري الصادر من مختبر الوزارة والتي أفادت بعدم تطابق التشغيلات لدراسات الثباتية المعتمدة للمنتج.

ويستخدم الدواء لعلاج عدوى الأنف والأذن والحنجرة والتهاب الجيوب الأنفية واللوزتين، الحنجرة الأذن الوسطى وكذلك لالتهاب الشعب الهوائية الالتهاب الرئوي كما يستخدم لعلاج التهابات المثانة الكلية والجروح والأسنان.

كما تم سحب تشغيلات محددة لعدد من المنتجات الدوائية الأخرى نظراً لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة أو دراسات الثباتية وهي: شراب «إميدرامين» التشغيلات أرقام «0161 و 0165 و0152»، ودواء «Moxal plus» تشغيله رقم 0239 وكبسولات «جولفارموكس 500 ملج» تشغيله رقم 0274».