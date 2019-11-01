«حصن الاتحاد 6» ينطلق برأس الخيمة اليوم

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات «حصن الاتحاد 6» الذي يقام اليوم الجمعة في منطقة الحمراء في رأس الخيمة، إنجاز كل استعداداتها لاستقبال الجمهور لحضور فعاليات العرض العسكري الأضخم من نوعه على مستوى دولة الإمارات.

والذي يبرز القدرات القتالية العالية لقواتنا المسلحة وقوة أبطالها وقدرتهم على التصدي لمختلف التهديدات في كل الظروف دفاعاً عن مبادئ الحق والعدل والسلام، مؤكدة أن العرض سيكون مفتوحاً أمام الجمهور بجميع جنسياته ومن مختلف المراحل العمرية.

تدريبات

ويأتي هذا الحدث الأبرز ضمن سلسلة التدريبات العسكرية للقوات المسلحة في كل إمارات الدولة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز دور القوات المسلحة وأفرادها البواسل وإظهار مدى التطور في كفاءتهم القتالية والميدانية والتعريف ببطولاتهم وقدراتهم المتفوقة في حماية تراب الوطن وكل من يعيش على أرض دولة الإمارات.

وتشمل فاعليات العرض العسكري عمليات المداهمة الميدانية الحية التي تعكس الصورة الواقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في تنفيذ عمليات الأمن الداخلي، وستبرز هذه المناورات العسكرية المشتركة قدرات وخبرات قواتنا المسلحة وجاهزيتها ومهنيتها الشاملة عبر تنفيذ عدة سيناريوهات لمعارك حية مختلفة، التي تسلط الضوء على التنسيق والتعاون الوثيق للقوات المسلحة والقوى الأمنية عند التعامل مع التهديدات الأمنية.

وأشارت اللجنة المنظمة لـ «حصن الاتحاد 6» إلى أن الفعاليات تضم القرية الترفيهية التي تستوعب أكثر من 3 آلاف زائر للاستمتاع بالعرض العسكري عبر الشاشات التي ستنقل الحدث مباشرة، بالإضافة لمنطقة الأطفال والعائلات للاستمتاع بالألعاب وركوب الخيول والدراجات الرباعية، وعروض الفرقة الموسيقية، وركن المطاعم العربية والغربية المتنوعة، وحبل التزلج مجاناً، والمتحف العسكري.

وأكدت اللجنة المنظمة أن القرية الترفيهية ستفتح أبوابها من الساعة العاشرة و30 دقيقة صباحاً، فيما يبدأ العرض العسكري في تمام الساعة الرابعة و30 دقيقة عصراً، مشيرة إلى أهمية الحضور المبكر للمشاهدين لتجنب الازدحام وأخذ مقاعدهم داخل منصة المشاهدة التي تستوعب 15 ألف مشاهد ذات الإطلالة الشاملة لمنطقة العرض على الواجهة البحرية لمنطقة الحمراء في رأس الخيمة.