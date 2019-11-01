ضاحي خلفان يطلع على أحدث تقنيات الاتصال الكورية

المصدر: دبي - البيان

قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والوفد المرافق له إلى جمهورية كوريا، بزيارة إلى متحف شركة الاتصالات الكورية للأبحاث المتقدمة واستشراف المستقبل لعام 2034، واطلع معاليه والوفد المرافق على أحدث تقنيات الاتصال وكيف يمكن أن تكون عليه في المستقبل.

وكيفية استخدام التقنيات الحديثة مثل الروبوتات والكبسولات الفضائية في خدمة الإنسانية وحماية البيئة والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.

كما قام الوفد بجولة افتراضية في القطارات السريعة «الهايبر لوب»، والكبسولات الفضائية، في رحلة افتراضية إلى خارج الكرة الأرضية، وتم التعرف على كيفية الاستفادة من الخيال العلمي في استشراف المستقبل التقني.

كما تمت زيارة المتحف العلمي الوطني والاطلاع على تجربة المتحف المخصص لتعليم الأطفال وطلاب المدارس مفاهيم العلوم الأساسية في الكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا بأساليب تعليم حديثة باستخدام أساليب اللعب والمرح واكتساب مهارات التفكير العلمي من خلال الأنشطة والبرامج المتعددة، حيث رافق الوفد في الجولة رئيس المتحف والمدير التنفيذي.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بمحتوى المتحف وأساليب العرض المشوقة للطلاب، التي تعزز ثقافة الاهتمام بالعلوم والمجالات التطبيقية لها واكتشاف مواهب الطلاب منذ الصغر في المجالات العلمية.

ضم الوفد المرافق لمعالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي كلاً من الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور محمد مراد عبد الله، مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لشؤون استشراف المستقبل، والعميد مهندس وليد المناعي، مدير عام إدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والرائد عبد الله بورقيبة، وسلطان المزروعي.