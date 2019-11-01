مشاركة إماراتية في ورشة بفرنسا حول جرائم التعدي على الملكية الفكرية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

قام وفد من منتسبي برنامج الإمارات لقادة الملكية الفكرية بزيارة إلى شركة لويس فيتون في فرنسا، وكان في استقبالهم كل من ييريل شانتلوب مدير الملكية الفكرية في أوروبا ومالك حنوف مدير الملكية الفكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتيري دولنجوفيال مدير منزل لويس فيتون، واطلع الوفد على نبذة تعريفية عن الشركة.

وقام بزيارة المنزل والمتحف والمصنع الرئيسي للشركة، ثم تابع الوفد ورشة تدريبية عن قوانين الملكية الفكرية في فرنسا، واستراتيجية شركة لويس فيتون في حماية حقوق الملكية الفكرية حول العالم، وختاماً شارك الوفد في ورشة تدريبية عن مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية على الشبكة العنكبوتية.

وتأتي الزيارة ضمن برنامج الإمارات لقادة الملكية الفكرية ويشمل برامج تدريبية، وورش عمل، وزيارات ميدانية يشارك في تقديمها 14 جهة محلية وعالمية لإعداد وتأهيل قادة الملكية الفكرية.

وتم تصميم البرنامج للتركيز على خبراء الملكية الفكرية وقادة الابتكار، وموظفي الموارد البشرية، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، والعاملين في الشؤون القانونية، وجميع الموظفين الذين يعملون في مجالات دعم التطوير والابتكار عبر المؤسسات.

ومن جهة أخرى ينظم مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» وشرطة دبي، ورشة عمل حول «سياسات الملكية الفكرية للجامعات والمؤسسات البحثية» خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في نادي ضباط شرطة دبي تتضمن عدداً من الموضوعات الرئيسية منها تطوير سياسات الملكية الفكرية في الجامعات والمؤسسات البحثية.