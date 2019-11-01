محكمة اليوم الواحد في رأس الخيمة تنهي 2932 قضية منذ انطلاقها

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، لـ«البيان»: «عن إصدار محكمة اليوم الواحد أحكاماً نهائية في 2932 قضية مدنية وتجارية بنسبة فصل 100%، منذ انطلاق المحكمة في بداية 2017 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، والذي شهد ارتفاع معدل القضايا المسجلة والمفصول فيها إلى 195 قضية بزيادة معدلها الشهري 100% مقارنة بالأشهر الماضية.

وأكد الخاطري أن النتائج التي حققتها محكمة اليوم الواحد في رأس الخيمة تثبت فاعليتها وتحقق رؤية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، والتي تدعم بشكل أساس مؤشر العدالة الناجزة واختصار الوقت والجهد على المتخاصمين مع ضمان حقوقهم.

حيث أصدرت المحكمة أحكامها في نفس اليوم بنسبة 100% دون أي تأجيل، ويبلغ متوسط إجمالي عدد القضايا التي يصدر بها قرار الفصل بين 90 إلى 114 قضية شهرياً منذ إنشائها في مطلع عام 2017.

تميز

وأشار المستشار أحمد محمد الخاطري إلى أن مجموع الدعاوى القضائية المدنية والتجارية التي سجلتها محكمة اليوم الواحد خلال عام 2017 بلغ 916 قضية، كما سجلت المحكمة خلال عام 2018 مجموع قضايا 1030 قضية، فيما سجلت المحكمة منذ بداية العام 986 قضية وحتى نهاية أكتوبر.

وأوضح رئيس محاكم رأس الخيمة عدم تسجيل أية طعون أو اعتراض على الأحكام الصادرة من محكمة اليوم الواحد، أو تأجيل أية قضية من القضايا المسجلة، حيث تصبح أحكام المحكمة واجبة النفاذ في نفس يوم صدور الحكم باعتبارها مشمولة بالنفاذ، استمراراً في الحفاظ على أدائها المتميز بإصدار أحكامها في جميع القضايا المسجلة لديها في ذات تاريخ التسجيل، الأمر الذي يثبت فاعليتها وتحقيقها لأهدافها.