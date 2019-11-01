81 % التحسن بمعدل الوفيات على الطرق

المصدر: أبوظبي ــ صبري صقر

أكد خبراء دوليون أن دولة الإمارات تحتل الترتيب التاسع عالمياً للنقل الآمن، بحسب المجلس الأوروبي للنقل الآمن، وأشاروا إلى أن نسبة التحسن لمعدل الوفيات على الطرق في 2018 بلغت 81%.

جاء ذلك في ختام المؤتمر الدولي للسلامة المرورية في أبوظبي، أمس، والذي عقد تحت شعار «إدارة السلامة المرورية لأساطيل مركبات النقل».

وجرى خلال المؤتمر استعراض ورقة تناولت «استراتيجية وزارة الداخلية للحد من حوادث المركبات الثقيلة»، وأكدت الورقة أن التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية جعل الطرق أكثر أمناً، والمستهدف الوصول إلى 3 حالات وفاة لكل 100 ألف نسمة عام 2021 وفق مؤشر الأجندة الوطنية.

وشملت فعاليات اليوم الثاني العديد من الجلسات، حيث قدم الرائد المهندس عبدالله حمد الغفلي رئيس قسم الإحصاء والدراسات بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ورقة حول «الأمن والسلامة في أساطيل النقل المدرسي». كما قدم خالد بن عامر الشميلي مدير إدارة العمليات التدريبية أبوظبي، بشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ورقة حول «أساليب تدريب القيادة الحديثة».

وقدم المهندس محمد واصل الحوراني خبير هندسة طرق بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ورقة حول «تنظيم ساعات عمل سائقي الشاحنات والحافلات الوضع الحالي وأفضل الممارسات».