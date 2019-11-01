«كيار» ينحسر و«مها» تتحول إلى إعصار

تراجع الإعصار المداري «كيار» إلى عاصفة مدارية في غرب بحر العرب فيما تشكلت في جنوب شرق بحر العرب العاصفة المدارية «مها» التي توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى اليوم.

وإلى ذلك واصلت الجهات المعنية في الشارقة جهودها المكثفة لحماية السكان في المناطق المتضررة نتيجة الظروف الجوية التي أثرت على عدد من المناطق في الإمارة، وعملت على إيواء 154 فرداً من 20 أسرة وتأمين إقامتهم في عدد من الفنادق وتم التنسيق مع الإسكان الطارئ لتكون الفنادق جاهزة لاستقبال هذه الأعداد.

إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب الركامية شمالاً، قد يصاحبها سقوط أمطار.

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