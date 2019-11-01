التبغ مسؤول عن 90% من حالات سرطان الرئة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة ـ أبوظبي، أنه في الوقت الذي يحتفي فيه العالم أجمع بشهر التوعية بسرطان الرئة في نوفمبر، نواصل في أبوظبي تركيز جهودنا على رفع الوعي بهذا النوع من السرطان وسبل الوقاية منه وتحسين جودة الخدمات للمرضى الذي يعانون منه.

وقال إنه على الرغم من أن سرطان الرئة يعد المسبب الرئيسي للوفاة لدى الذكور في إمارة أبوظبي إلا أنه يُعد أيضاً من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وذلك من خلال التمتع بأسلوب حياة صحي خالٍ من التبغ بجميع أشكاله، حيث يعتبر استهلاك منتجات التبغ المسؤول الرئيسي عن ما نسبته 80 إلى 90% من جميع حالات الإصابة بسرطان الرئة.

وأشار إلى إطلاق باقة من المبادرات الهادفة إلى خفض معدلات تأثير هذا المرض على سلامة ورفاه مجتمع أبوظبي.