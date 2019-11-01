«تنمية المجتمع» تحفز على ترشيد الاستهلاك وتروّج لتطبيق «ادخار»

المصدر: دبي - البيان

تزامناً مع اليوم العالمي للادخار الذي يوافق 31 أكتوبر من كل عام، نظمت وزارة تنمية فعاليات توعوية تحفيزية، استهدفت موظفي الوزارة وأفراد المجتمع على مستوى مراكز التنمية الاجتماعية المنتشرة في مناطق الدولة المختلفة، للتعريف بتطبيق «ادخار» الذكي الذي أنجزته الوزارة في إطار المسؤولية المجتمعية والسعي لنشر ثقافة الادخار على مستوى المجتمع، وتعزيز الوعي الأسري بالتخطيط المالي والثقافة المالية، والانتقال من مفهوم الاستهلاك إلى الادخار، انطلاقاً من رؤية الوزارة في تحقيق التماسك الأسري والمجتمعي.