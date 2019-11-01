«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع شركات إسبانية

المصدر: دبي-البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، انطونيو ألباريث بارتي، سفير مملكة إسبانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإيريك روفينا ماردونيس، المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة، على رأس وفد كبير من الشركات والمؤسسات الإسبانية.

وأبدى الجانب الإسباني اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، مثنياً على العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وجهود الهيئة الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي، لافتاً إلى أهمية تبادل أفضل الخبرات والتجارب والممارسات العالمية في مجال الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة.

وقد حضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس- قطاع الابتكار والمستقبل، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي.

وأكد سعيد محمد الطاير أهمية تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات الإسبانية في مشاريع المياه والطاقة في دبي لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، والاستفادة من خبرات الجانبين.

واستعرض أمام الوفد الزائر أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، حيث تتواءم استراتيجية الهيئة مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 بهدف تأمين مستقبل سعيد ومستدام والوصول بالدولة للمركز الأول في كل المجالات. كما تطرق الطاير لخبرات وتجارب الهيئة في استشراف وصناعة مستقبل الطاقة من خلال ابتكار نموذج مستقبلي للمؤسسات الخدماتية في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه.

استراتيجية

أوضح سعيد الطاير أن لدى الهيئة قدرة إنتاجية تبلغ 11400 ميجاوات من الكهرباء و 470 مليون جالون من المياه يومياً، حيث تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي ترمي إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050.