إعلان قائمة المرشحين النهائية لانتخابات «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، أسماء قائمة المرشحين النهائية لخوض غمار السباق الانتخابي، التي ضمت 189 مرشحاً منهم 41 امرأة، من مختلف الدوائر الانتخابية التسع الموزعة على الإمارة.

واعتمدت اللجنة العليا برئاسة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة، بحضور أعضائها أسماء جميع المرشحين الواردة في القائمة الأولية التي لم تسجل عليها أية اعتراضات خلال فترة تقديم الطعون حتى إغلاقها التي استمرت من 28 حتى 29 أكتوبر الجاري.

وحصل كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الاستشاري 2019، على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به.

وقال المستشار الدكتور منصور بن نصار: إن القائمة النهائية للمرشحين تم اعتمادها وفق الخطة الزمنية المقررة، ولم تسجل فترة الاعتراضات أية طعون، وبناء عليه تم اعتماد جميع الأسماء الواردة في القائمة الأولية للانتخابات لخوض الانتخابات.

ودعا رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري جميع المرشحين المعتمدين في القائمة النهائية إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالحملات الدعائية والابتعاد عن الإثارة أو تأجيج القبلية ومراعاة اختصاصات المجلس الاستشاري وصلاحياته في طرح المحاور الانتخابية، والاعتماد على السيرة الذاتية للمرشح وإنجازاته.

وأكد المستشار بن نصار أنه لا يوجد تقييد على الحملات الانتخابية وأتيح للمرشح ممارسة حملته في إطار ضوابط الحملة الانتخابية، التي تم تحديدها بما يتوافق مع القيم المجتمعية والذائقة العامة واحترام الديانات.

الحملات الانتخابية

وفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل حتى 18 نوفمبر الجاري الحملات الدعائية للمرشحين، وابتداء من اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر هو آخر موعد لانسحاب المرشحين وتقديم أسماء وكلائهم.

وتشمل الحملات الانتخابية خطة الحملة الدعائية للمرشح وطلب ترخيص مقر انتخابي (إن وجد) ووكيل المرشح (إن وجد ) وكشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح (إن وجد) بالإضافة إلى اللوحة الإعلانية ومنح الموافقات المسبقة للمرشحين حول برامجهم الانتخابية وحملاتهم الدعائية.