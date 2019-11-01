حساسات ذكية لرصد تلوث خزانات المباني ومياه المسابح

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي عن توفير حساسات ومستشعرات ذكية لخزانات المياه في المباني كما المسابح العامة في المدينة، لرصد تلوثها بشكل آنيّ، تعطي نتائج مباشرة عن حالة المياه وتنذر الملاك عبر الرسائل النصية، كما ترتبط بغرفة العمليات الرئيسية في البلدية لإخطار المفتشين بعد إصدارها قانوناً خاصاً لمراقبة خزانات المياه في المباني التجارية.

وأفاد أحمد عبد الصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني ببلدية مدينة أبوظبي أن هذه الحساسات يمكن تركيبها داخل خزانات المياه كما في المسابح، وهي قادرة على قطع المياه بشكل فوري عن البناء كاملاً حفاظاً على البيئة والصحة العامة وسلامة القاطنين.

وأوضح الحمادي أن هذه الحساسات تندرج ضمن عمليات التفتيش الذكية التي ستساهم بتوفير جهد نحو 50 مفتشاً مكلفاً سنوياً برصد نحو 300 ألف خزان للمياه في المباني والتأكد من عدم تلوثها.

وأضاف أن النظام سيكون اختيارياً في البداية مع تطبيق رسوم منطقية للخدمة، حتى يتم تغطية كافة المناطق في الإمارة.ولفت أن النظام الذكي ذاته يمكن أن يوفر قراءات دقيقة لمستوى نقاء مياه المسابح، الأمر الذي يمكن البلدية من رصد أي حالة تلوث فور حدوثها وبالتالي يرفع من جودة الخدمات.