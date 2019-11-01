استخدام التقنيات الحديثة يحد من انتشار العدوى

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أكد الدكتور جاريث جودير الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحة «صحة» أهمية استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في توفير رعاية صحية عالية الجودة.

حيث تستطيع الأجهزة والتقنيات الحديثة من تشخيص العديد من الأمراض، كما تسهم التكنولوجيا الطبية الجديدة في الحد من انتشار العدوى.

فعالية

وقال خلال مؤتمر «صحة الدولي الثالث للوقاية من العدوي ومكافحتها» الذي بدأت فعالياته، أمس، بفندق جراند حياة في أبوظبي بتنظيم مدينة الشيخ خليفة الطبية وبحضور أكثر من 800 مختص وخبير من داخل الدولة وخارجها: إن الجراحة الآلية، والجينوميات.

والطب الشخصي، فضلاً عن الحبوب الرقمية، والأدوات الطبية القابلة للارتداء، تعيد تشكيل صناعة الرعاية الصحية، ويساعد تبني مثل هذه الابتكارات على تحسين الكفاءات، مع تحسين جودة رعاية المرضى وتجربتهم، وخفض تكاليف الرعاية الصحية ذات الصلة.

ودعا الرئيس التنفيذي لـ«صحة» الأفراد لاتباع نمط حياة صحي، سواء بتناول الأغذية الصحية، والابتعاد عن التدخين وغيره من الأمور، التي تؤثر في صحة الأشخاص.