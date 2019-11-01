20 مشاركاً في ملتقى دار زايد للرعاية الأسرية في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نظمت دار زايد للرعاية الأسرية مساء أمس ملتقى الموهوبين بنسخته الثالثة تحت شعار «نافس بموهبتك وتميزك»، وذلك يوم الأربعاء في فندق جراند آيلا بمدينة العين. تضمن الملتقى عدداً من الفعاليات المتميزة .

وكان من أبرزها فعالية «مواهب الدار»، التي ركزت على تقديم عروض مباشرة من قبل الأطفال الموهوبين، بحيث يصعد المشارك على خشبة المسرح ويقدم موهبته، ويتم التقييم مباشرة من قبل لجنة تحكيم متخصصة واختيار الفائزين وفق درجات لجنة التحكيم، وقد تعددت العروض المقدمة من قبل 20 طفلاً مشاركاً، بحيث شملت على فن الخطابة والإلقاء، والكتابة والشعر، بالإضافة إلى المواهب الرياضية.