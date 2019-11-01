أبوظبي وبلجيكا تعززان الكفاءات الوطنية في البحوث الطبية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ومعهد أبحاث علوم الحياة (في آي بي) في بلجيكا، مذكرة تفاهم هدفت لتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لدى الجانبين في مجال الأبحاث الصحية.

وبحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، وقع مذكرة التفاهم مشعل الهاملي وكيل دائرة الصحة بالإنابة وذلك عن دائرة الصحة أبوظبي، وجو بيري مدير عام معهد أبحاث علوم الحياة. وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على التعاون بشكل مستمر في مجال الأبحاث الصحية وتأهيل الكوادر الوطنية للانخراط في هذا المجال، فضلاً عن تبادل الخبرات فيما بينهم بما يتيح استفادة القطاع الصحي في الإمارة من المعرفة المختصة لمعهد أبحاث علوم الحياة (في آي بي) .