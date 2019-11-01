تعزيز التعاون الإماراتي الإندونيسي لمكافحة الاتجار بالبشر

المصدر: جاكرتا - وام

عقد أمس الأول، الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع، إلى القوانين المعمول بها في كلا البلدين، والخاصة بمكافحة الجريمة، واتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون لمنع الجريمة، من خلال التركيز على الحملات التوعوية، وتقديم برامج تدريبية لأصحاب إنفاذ القانون، القضاة والنيابات، وذلك بالتعاون مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي، أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وترأسه من الجانب الإندونيسي، أندري هادي مدير عام الشؤون القنصلية والمراسم بوزارة الخارجية في إندونيسيا، وذلك بحضور المعنيين ذوي الاختصاص في مختلف الجهات من البلدين.

وأكد الجرمن، خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تندرج ضمن مساعي قيادة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة.