بوملحه يستعرض معايير التقييم في مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

التقى المستشار إبراهيم محمد بوملحه رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء لجنة التحكيم الدولية لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، والذين سيقومون بتحكيم المسابقة بدورتها الرابعة التي ستنطلق غداً في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

واستعرض بوملحه بعض معايير التحكيم التي وضحتها لائحة التحكيم المعتمدة في جميع المسابقات التي تقيمها الجائزة على مدار العام، وقدم لهم نبذة عن فروع الجائزة وفعالياتها طوال العام، دار النقاش بعدها بين أعضاء لجنة التحكيم والمختصين من وحدة المسابقات حول كافة الأمور المتعلقة بسير عملية التحكيم وتقييم تلاوات المتسابقات.

حضر اللقاء أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام ومحمد الحمادي مدير تقنية المعلومات والموارد البشرية المشرف على وحدة المسابقات، وخالد المرزوقي نائب رئيس وحدة العلاقات العامة، وعبدالعزيز المرزوقي نائب رئيس وحدة الإعلام.

وسامي عبدالعزيز الموظف بوحدة المسابقات بالجائزة، إلى جانب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الصديقي من السعودية، الذي تم اختياره رئيساً للجنة التحكيم، وفضيلة الشيخ طارق عبدالحكيم عبد الستار بيومي من مصر، والذي تم اختياره نائباً لرئيس لجنة التحكيم.