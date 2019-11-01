إشادة عربية بالدور الريادي للإمارات في تمكين المرأة

المصدر: القاهرة - وام

وجه البرلمان العربي الشكر والتقدير لدولة الإمارات على استضافتها اجتماعات إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، التي جرت خلال الحفل والندوة التي نظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان العربي، في أبوظبي، بتاريخ 8 أكتوبر الماضي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

تجربة

وأكد البرلمان العربي - في ختام أعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي عقدت أمس بالقاهرة - أن الإمارات لديها تجربة مهمة ودور ريادي في مجال تمكين المرأة في المجالات والأصعدة كافة، لافتاً إلى أن تشرّف البرلمان العربي بإقامة حفل إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة على أرض الإمارات يأتي انعكاساً للنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الإمارات .

والتي تأتي المرأة في القلب منها كمساهِمةٍ في بناء هذه النهضة ومستفيدةٍ من ثمارها، كما يأتي اتساقاً مع اهتمام قيادة دولة الإمارات بقضايا المرأة والتي مكّنت المرأة الإماراتية من الوصول لأعلى المناصب السياسية والبرلمانية وفي كل المجالات.وقد شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي في أعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي عقدت أمس بالقاهرة.