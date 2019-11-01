تعزيز قدرة دبي على مواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأمم المتحدة

المصدر: دبي - البيان

عقد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في شرطة دبي ورشة عمل «دبي المرنة»، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث «UNDRR»، بهدف تعزيز قدرة دبي على مواجهة جميع المخاطر الناجمة عن الأزمات والكوارث، واحتوائها والتعامل معها بأقل قدر من الخسائر البشرية والمادية والبيئية، والقدرة على التعافي خلال زمن محدد.

وافتتح الورشة سوجيت موهانتي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للدول العربية، والعميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بحضور العميد الدكتور خالد علي غانم المري نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون الاتصالات، وكيرسي ماضي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والعقيد أحمد عتيق بورقيبة، مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في شرطة دبي، وعدد من الضباط وممثلي الدوائر.