استعراض أحدث المعدات العسكرية والأمنية الإماراتية في البحرين

المصدر: المنامة - وام

اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع «بايدك» الذي أقيم في المنامة بجناحٍ خاص نظمه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، إحدى مبادرات مجلس التوازن الاقتصادي «توازن».

وضم جناح الدولة المشارك في الحدث 15 من أهم المؤسسات والشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية والتي تتخصص في تطوير تقنيات الدفاع والأمن، حيث عرضت خلال المشاركة أحدث حلولها المبتكرة من أنظمة ومعدات ومنتجات عسكرية وأمنية متطورة.

وشملت الشركات والمصانع الإماراتية المشاركة في الحدث مصنع «كاراكال» و«بارج للذخائر» وشركة الفتان لصناعة السفن و«إي أو إس أدفانسد تكنولوجيز» و«درع الوطن» و«رومكو» و«أطلس تيليكوم» و«سيف سيتي» و«كاليدس» ومؤسسة «الحمراء«و«الثريا»، وهيئة «تصنيف»، وشركة «آي جي جي» و«سهام الخليج» وشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية «أداسي».

وقال سلطان عبد الله السماحي مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: «إن المجلس يسعى إلى فتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات من خلال المساهمة الفعّالة في تطوير قدرات القطاع الصناعي».

وأضاف: «بدعم من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، يوفر المجلس منظومة متكاملة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز علاقات أعضائه من الشركات الوطنية بأصحاب المصلحة الأساسيين لبناء شراكات استراتيجية تدعم قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في الدولة».

ومن جهة أخرى شارك اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع في مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط من خلال جلسة: «مستقبل التوريد الدفاعي في الشرق الأوسط.. استراتيجية الاقتناء وتوطين الإنتاج».