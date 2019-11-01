راشد بن حميد يبحث التعاون مع القنصل الفرنسي

المصدر: عجمان - البيان

بحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، سبل تعزيز التعاون المشترك مع رجاء رابيل القنصل العام الفرنسي، بحضور عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن جميع الدوائر والمؤسسات والجهات من داخل الدولة وخارجها تسعى جاهدة لتعميق العلاقات وفتح آفاق التعاون المشترك الذي يصب في مصلحة الجميع، وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تربطها علاقة وطيدة مع الجمهورية الفرنسية، فأواصر التعاون والإخوة تمتد لعقود من الزمن.

وناقش مع القنصل موضوعات تصب في تعميق الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات التي تلقي بظلالها الإيجابية على كل نواحي الحياة.