رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس باكستان

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية وذلك في ضحايا الحريق الذي اندلع بأحد القطارات في إقليم البنجاب شمالي شرق باكستان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية أيضا إلى دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا الحريق.