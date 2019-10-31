رئيس الوزراء المصري يكرم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأولى في احتفالية أقيمت خصيصاً لهذا الغرض تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور وبمشاركة وفد وزاري إماراتي برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وكانت الجائزة قد أطلقت في ختام مؤتمر مصر للتميز الحكومي المنعقد بالقاهرة في يوليو 2018 بدعم وشراكة إماراتية، وذلك ضمن الخطط التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الشقيقين.

بمشاركة وفد وزاري إماراتي برئاسة محمد القرقاوي .. رئيس الوزراء المصري يكرم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكوميhttps://t.co/6EUiSx5KM1#جائزة_مصر_للتميز_الحكومي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rQt1yxnygq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2019