إغلاق منشأة مطعم علاء الدين في العين

المصدر: أبوظبي-البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية «مطعم علاء الدين شركة الشخص الواحد» في مدينة العين، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1136199، نظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرارات الإغلاق الإداري جاءت نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، مبينة أن أمر الإغلاق سبقه توجيه عدد من المخالفات بحق هذه المنشأة خلال العام الجاري 2019.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مبينة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها في المنشأة تمثلت في عدم الاهتمام بالنظافة العامة لمناطق التحضير ونظافة المنشأة بشكل عام، موضحة أنه تم تحرير 3 مخالفات بحق المنشأة في يناير وأبريل وأكتوبر من العام الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتيان في إطار الجهود التفتيشية للهيئة لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيدا منها على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيرة إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.