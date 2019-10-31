شرطة رأس الخيمة: لا صحة لفيديو سرعة ضبط الرادار على طريق الشيخ خليفة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

رداً على الفيديو المتداول مؤخراً حول سرعة ضبط الرادار الواقع بين جسري سيجي وشوكة، على طريق الشيخ خليفة، بمنطقة المنيعي برأس الخيمة، نفى العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، ما ورد في الفيديو بشأن توجيه أحد المواطنين تحذير إلى الجمهور من التعرض إلى ضبط الرادار على هذا الطريق، بعد أن وردته رسالة تحرير مخالفة مرورية في رأس الخيمة، بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، بسرعة زائدة بلغت 121 كم، رغم علمه بأن سرعة ضبط الرادار على طريق الشيخ خليفة - المنيعي هي 141كم.

وأكد العميد أحمد الصم النقبي، انه فور ورود الفيديو المتداول إلى إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، تم تشكيل فريق عمل من المختصين والفنيين في أجهزة ضبط السرعة، وتوجيههم إلى موقع جهاز الرادار بطريق المنيعي بين جسري سيجي وشوكة، وتم إجراء تجربة على إحدى مركبات المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، من خلال ضبط عداد السرعة بها على سرعة 136 كم ومن ثم مرورها أمام جهاز الرادار بنفس هذه السرعة، وكانت النتيجة، بأن الرادار لم يحرر أو يسجل أي مخالفة بشأنها.

وأضاف: حفاظاً على مال وممتلكات الآخرين، فقد تم مراجعة وتدقيق جميع المخالفات التي تم تحريرها بتاريخ 24 من اكتوبر الجاري، والتأكد من سرعة الضبط للمخالفات التي حُررت في هذا التاريخ، وفي نفس المكان، وكانت النتيجة مفادها بأن جميع مخالفات السرعة الزائدة التي سجلها جهاز الرادار المعني خلال تاريخ 24 اكتوبر، كانت سرعتها تفوق 141كم، ولم يسجل الرادار أي مخالفة بسرعة أقل عن 141كم.

وحرصاً على تعزيز أمن وسلامة الطرق، أكد العميد النقبي، على وجود لوحات مرورية وإرشادية على طريق الشيخ خليفة، وأن ما تم تداوله بشأن عدم وجود لوحات مرورية أو ارشادية، لا يمت للحقيقة بصلة، ولدينا لوائح وتوجيهات تفيد بإلزامية وجود اللوحات الإرشادية التي تحدد السرعة المسموح بها في كل شارع وقبل كل رادار ضبط لأن الهدف الرئيسي لكافة أجهزة المرور على مستوى الدولة هو ضبط الطريق من أجل المحافظة على أرواح وممتلكات الناس.

ودعا العميد الصم، الجمهور بعدم تداول الشائعات ونشرها مما يسبب إرباكاً وفوضى لدى أفراد المجتمع وعليهم تقصي الحقائق والتواصل مع الجهات المختصة قبل نشر أية مواد لا تمت إلى الحقيقة بصلة وحتى لا يتعرض الشخص للمساءلة وفقا للقانون.