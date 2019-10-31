محمد بن زايد يستقبل وزير الخزانة الأمريكي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البحر بأبوظبي ستيفن منوشن، وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأميركية.

ورحب سموه خلال اللقاء بالوزير الأمريكي وبحثا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في الجوانب المالية والاستثمارية والتجارية والفرص المستقبلية لتطويرها.

كما استعرض الجانبان جهود البلدين المشتركة ودورهما الفاعل في تجفيف منابع تمويل الإرهاب بأشكاله كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها وعدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعلي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.