طقس غائم واحتمال سقوط أمطار الليلة وصباح الغد

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب الركامية شمالاً، قد يصاحبها سقوط أمطار آخر الليل وصباح الجمعة، يصبح رطبا ليلاً مع احتمال تشكل الضباب غرباً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً.حركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 كم/ ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً.الخليج العربي: متوسط - مضطرب الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:13 والمد الثاني عند الساعة 05:04 الجزر الأول عند الساعة 08:52 والجزر الثاني عند الساعة 22:17 بحر عمان: متوسط الموج.

يحدث المد الثاني عند الساعة 01:18 الجزر الاول عند الساعة 18:22 والجزر الثاني عند الساعة 22:07 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 24 80 20

دبي 37 26 70 25

الشارقة 36 23 80 25

عجمان 36 26 80 30

أم القيوين 37 22 85 30

رأس الخيمة 34 24 80 35

الفجيرة 32 27 80 45

العين 37 25 60 25

ليوا 38 22 85 15

الرويس 36 23 85 35

السلع 36 24 80 30

دلما 34 29 70 35

طنب الكبرى 35 28 80 40

طنب الصغرى 35 28 80 40

أبو موسى 35 28 80 40