صالح الشرقي يطلع على الواقع التعليمي والأكاديمي بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- البيان

اطلع سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة، خلال استقباله وفد من مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية أمس، في مكتبه على الواقع التعليمي والأكاديمي بالفجيرة.

وأثنى سموه خلال لقائه سعادة المستشار راشد عبيد الحفيتي، رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بمسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

كما أوضح سموه أن التعليم يشكل الركيزة الأساسية في الإمارة، وشدد بالارتقاء وبذل المزيد من الجهد بالمنظومة التعليمية في الإمارة والوصول بها إلى أعلى مستوى علمي رفيع.

حضر اللقاء سعادة محمد خليفة الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية، والأستاذة عائشة اليماحي، نائب رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية، وسعادة سندية السماحي، مدير منطقة الفجيرة التعليمية، وسعادة عبد السلام الخلايلة أمين عام المجلس، وعدد من موظفي المجلس.