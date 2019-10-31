عبدالله بن زايد يزور معهد سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

المصدر: وام

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في الرياض.

رافق سموه خلال الزيارة سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر المعهد .. الدكتور عبدالله السلامة مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين في المعهد.

وقام سموه بجولة في مرافق المعهد واطلع على جهوده في مجالات التدريب والدراسات والبحوث باعتباره منارة معرفية لخدمة الدبلوماسية السعودية.

عقب ذلك .. عقد سموه جلسة حوارية مع الطلبة المنتسبين إلى برنامج الدبلوم بالمعهد بالإضافة إلى عدد من دبلوماسيي وزارة الخارجية السعودية.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن فخره بزيارة المعهد الذي يحمل اسم شخص عزيز على قلوبنا جميعا وهو الأمير سعود الفيصل أحد رواد الدبلوماسية العربية والنموذج الفريد لوزير الخارجية صاحب الحنكة والحكمة .. مشيدا بما قدمه "رحمه الله" من أعمال جليلة لخدمة قضايا وطنه وأمتنا العربية والإسلامية.

كما أشاد سموه بالبرامج المتنوعة التي يقدمها المعهد ودور القائمين عليه .. معربا عن سعادته بلقاء الطلبة المنتسبين في المعهد ودبلوماسيي المستقبل الذين وجد فيهم الشغف والحرص الكبير على خدمة وطنهم وتمثيل الدبلوماسية السعودية خير تمثيل.

ويهدف معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية إلى بناء وتطوير مهارات وقدرات موظفي وزارة الخارجية السعودية والجهات ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي ومتابعة المستجدات وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وورش العمل وإعداد التقارير في المجالات ذات العلاقة بنشاطات الوزارة بالإضافة إلى إجراء ونشر الدراسات والبحوث والكتب في المجالات المعنية بنشاطات الوزارة.